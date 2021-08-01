Son dakika deprem! Deprem nerdene oldu? Son depremler yıkılan bina var mı?
Son dakika haberine göre, yangınla büyük bir mücadele veren Muğla’da şimdi de depremle sarsıldı. AFAD so depremler listesine göre, Datça’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki depremde yıkılan bine var mı? Muğla Datça depremde enkaz altında kalan var mı?
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı AFAD tarafından açıklandı.
AFAD deprem bilgileri
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.22 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.08.2021, 07:31:27 TSİ
Enlem : 36.3875 N
Boylam : 27.0870 E
Derinlik : 14.85 km