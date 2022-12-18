Son dakika deprem: Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Güncel: AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika deprem haberine göre Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen sarsıntı Bozcaada ve çevresinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 11,42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BOZCAADA AÇIKLARINDA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 08:01'de Bozcaada açıklarında bir deprem meydana geldi. Yunanistan yakınlarında meydana gelen deprem Bozcaada ve çevresinde hissedildi. İşte Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin detaylar;

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2022-12-18

Saat:08:01:06 TSİ

Enlem:39.901 N

Boylam:23.887 E

Derinlik:11.42 km

Aşağıdaki linklere tıklayarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.18 08:20:05 37.0853 27.9577 0.0 -.- 1.6 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.12.18 08:01:13 39.9165 24.2837 21.3 -.- 4.1 4.1 YUNANISTAN İlksel

2022.12.18 07:53:52 34.9392 24.9000 25.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.18 07:49:18 37.0807 28.4675 7.4 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.18 07:18:32 37.0950 28.4272 10.7 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.18 06:36:30 37.0877 28.4208 8.9 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.18 06:05:32 40.1712 31.7302 4.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.18 05:34:22 39.5288 26.4150 5.2 -.- 1.6 -.- KOZLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.12.18 05:14:31 38.4797 39.1837 6.8 -.- 1.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.12.18 04:57:23 36.5283 27.1632 4.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.12.18 04:53:50 40.7642 31.0135 4.9 -.- 1.3 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.18 03:53:05 38.9327 44.1975 7.1 -.- 1.8 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel

2022.12.18 03:38:42 36.6392 36.5602 5.2 -.- 1.2 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.12.18 03:28:25 35.7247 24.6320 29.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.18 02:51:54 41.1987 43.9583 12.5 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel

2022.12.18 02:24:17 40.9043 31.1835 6.4 -.- 1.9 -.- YORUK-(DUZCE) İlksel