Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni kabuslar yaşatacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BM ziyaretimizde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık. Bu vesileyle devlet başkanının yanı sıra diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Dubai ziyaretimiz ardından Sayın Sisi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Burada da ticaret ve savunma başta olmak üzere özellikle Filistin meselesini etraflıca konuştuk. Gazze'deki katliamı durdurmak amacıyla atabileceğimiz ortak adımları ele aldık.

Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Yarın Mahmud Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız. Mısır ziyaretimizin ardından bir Karadeniz programı yaptık. Karadeniz her zaman olduğu gibi bu ziyaretlerimizde de bizi kucakladı. İlham Aliyev kazandığı seçimin hemen ardından ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Edi Rama'yı ve heyetini ağırladık.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gittiğimiz her şehirde vatandaşlarımızın sevgisiyle karşılaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Tüm kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemi ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini hizmete açtık.

Antalya Diplomasi Forumu

Bu sene 3. düzenlenen formumuza 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı. Forum kapsamında 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. İkili konularımızın yanı sıra en önemli gündem maddemiz Gazze ve Filistin'di. Türkiye'nin başarılarının dünyanın farklı köşelerinde ilgiyle karşılandığını bir kez daha görmüş olduk. Antalya ve Muğla mitinglerimizde yine vatandaşlarımızla buluştuk.

"50 şehirde vatandaşlarımızla buluşacağız"

Aday tanıtımlarından başlayarak seçim gününe kadar yaklaşık 50 şehrimizde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıkları yaptılar. Seçim takviminin en sağlıklı biçimde işletilmesi bizim görevimizdir. 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız.

"200 bin konutu teslim edeceğiz"

Yerleşim yerlerimizi yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz.

"Teröristlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var"

Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 - 40 km boyunca güvenlik koridoru oluşturma hedefimiz bakidir. Ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Bu hususta savunma sanayinde yaptıklarımızın ihracat boyutunu paylaşacağız. Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir.

İsrail'e sert tepki

Diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız.? Asla etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hem işgal edilen topraklarını hem Karabağ'ı nasıl özgür hale getirdiklerine hep beraber şahit olduk. Kuzeyimizdeki Ukrayna - Rusya savaşının nasıl başladığını bugüne nasıl geldiğini hep birlikte takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama kimlerin destek sağladığı açıkça ortadadır. Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle insani yardımlarımızla samimi haykırışlarımızla Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır yapmaya da devam edecektir. İslam aleminin yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini vahşeti duyurmak isteyenlerin nasıl baskılandığını anlatmaya gerek bile yok. Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası tek başına bu vahşetin sebebinin sadece hırsızlık, ahlaksızlık olduğunu göstermeye yetecektir.

"SİHA ihracat liginin zirvesinde yer alıyoruz"

Aziz milletimiz önceki hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN vesilesiyle savunma sanayinde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayi hamlelerimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhataplarımızın gündemindeydi. Savunma sanayinde son 21 yılda büyük aşamalar kaydeden Türkiye bu sayede yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine taşımıştır. Öyle ki 850'yi aşkın yerli savunma sanayi projesiyle bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline geldi. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ve müttefik ülkelerde de paylaşarak savunma ihracatını 4,5 kat arttırdık. 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü sattık. Savunma sanayi üretimimizi deprem bölgesine de yayarak hem bu alandaki gücümüzün artmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerine baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf şu şekildedir. Dünyada ilk 3 ülkesi arasında SİHA ihracat liginin zirvesinde yer alıyoruz. 2023 İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır.

Bugüne kadar 24 ülkeye yaklaşık bin 200 adet silah kulesi satışı yaptık. Kamikaze İHA'larda talep gören ürünlerimiz arasındadır. 11 ülkeye bin 500 adet kamikaze dron ihracatı gerçekleştirdik. Hafif silah ve tabanca üretiminde de önemli marka haline geldik. 111 ayrı ülkesinde hafif silahlarımız kullanılıyor.