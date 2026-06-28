Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba seçtik. Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık.

AK Parti’nin Türkiye kitabı olması vardı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemekten geri durmadık.

Geleceğe dönük hedeflerimiz elden geçirildi. Partimizin önümüzdeki dönem hedeflerini oluştururken bunları göz önünde bulunduracağız.

Organizasyon başarılı şekilde geçmesini sağlayan Genel Sekreterliğimiz ve Medya Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

MİLLETE HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK

Bizler de 25 yıl önce millete hizmet için yola koyulduk. Biz çıkar birliği değil kader birliği yaparak yola çıktık.

Bir siperi aştığımız önümüzde yeni ufuklar beliriyor. Bir hedefi aştığımızda yeni hedefler ve görevler koyuyoruz. Önümüze çıkan bariyerleri tek tek devirerek bugünlere geldik. Bu millet bize gönlünü vermiştir.

Millet bu kadroya gönlünü ve geleceğini vermiştir. Biz de buna gölge düşürmedik. Biz bu kadroyla büyük bir başarı hikayesine imza attık.

Çeyrek asırlık bu yolculukta sizlerle birlikte olmak ve en çetin mücadelelere birlikte girmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir partinin neferi olmaktan ve Genel Başkanı olmaktan gurur duydum. Ben siz kardeşlerimizden razıyım. İnanıyorum ki; milletten sizden razıdır. Dana nice seneler yürümeye devam edeceğiz.

Rabbim bize millete hizmet etmeyi nasip etti. 25 yıldır artık bu sınırları da aştı bizlerden umut bekleyenler var. Daha önce kimsenin gitmediği ilçelere, beldelere gittik. Türkiye’yi birçok kez baştan başa dolaştık. Sadece Türkiye değil bir çok yeri gittik gördük ve ziyaretler yaptık. En sıkıntılı zamanlarda Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

Arakan’daki felaketi dünyaya duyurduk. Pakistan’ın sel felaketinde yanında olduk. Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurduk. Dış politikada Türkiye’yi dünyaya açtık.

Yıllarca yok sayılmış, kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede haksızlık varsa orada olduk, Türk nerede sözleniyorsa orada olmaya gayret ettik.

Nasıl Türkiye’ye Türkiye’den büyükse AK Parti’den mensuplarından daha büyüktür. AK Parti kadroları olarak 86 milyonun umuduyuz. Bu teşkilat sadece 86 milyonun değil ümmetin de umudur. Emin olunuz Gazze’nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, umudu sizlersiniz. Halep’in ve birçok yerin umudu sizlersiniz.

Bağdat, Basra sizlere bakıyoruz. Biz gönül coğrafyamızda dualar alan bir hareketiz. Ümmetin vebali üzerimizdedir.

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