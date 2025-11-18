Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun değerli üyeleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye'de kardeş kavgasının zirve yaptığı bir dönemde barış ocağı olarak kurulan HAK-İŞ'in faaliyetlerini tebrik ediyorum.

HAK-İŞ'in eski genel başkanı, eski çalışma Bakanımız Necati Çelik'i sizlerin huzurunda bir kez daha anıyorum.

Özellikle iş kazalarında yitirdiğimiz işçi kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Türkiye'nin bugünlere gelmesinin en başında, işçilerimiz, emekçilerimiz geliyor. Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı, helal rızkını kazanan siz emekçilerimizin olacaktır. Hükumet olarak bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışan tüm emekçi arkadaşlarımı selamlıyorum.

Hak mücadelesi için sendikalar vazgeçilmezdir. Sendikaların varlığı işçiyle emekçiyle kaimdir.

