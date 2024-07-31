  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye mesajı
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 11:10:00 - 2024-07-31 11:31:21
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehadete yürüyen Hamas lideri Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da kaldığı otelde suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.

Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları
Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları

Gündem

Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları

Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!
Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Gündem

Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması
Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması

Gündem

Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması

Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!
Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!

Gündem

Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!

Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama
Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Gündem

Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama
Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

Gündem

Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım
İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım

Gündem

İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!
İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!

Gündem

İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!

AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama
AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama

Gündem

AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama

An itibari ile Filistinin Camileri, İsmail Heniyye'nin şehadetini haykırıyor
An itibari ile Filistinin Camileri, İsmail Heniyye'nin şehadetini haykırıyor

Gündem

An itibari ile Filistinin Camileri, İsmail Heniyye'nin şehadetini haykırıyor

Filistin medyası soruyor: Heniyye, Tahran'ın göbeğinde şehit edilirken İran neredeydi?
Filistin medyası soruyor: Heniyye, Tahran'ın göbeğinde şehit edilirken İran neredeydi?

Gündem

Filistin medyası soruyor: Heniyye, Tahran'ın göbeğinde şehit edilirken İran neredeydi?

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı

Gündem

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı

Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!
Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

Gündem

Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23