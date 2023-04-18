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Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira artışına ilişkin açıklama!
Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira artışına ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 23:27:00 - 2023-04-19 00:08:23
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira artışına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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