Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması: Eli kanlı canilerle mücadele tavizsiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memurları için Allah'tan rahmet diledi.

Paylaşımında, şehitlerin ailelerine ve Türk Polis Teşkilatı'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; “Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.