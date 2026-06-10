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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar yapıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ak Parti Grup toplantımızın açılışında sizleri hürmetle selamlıyorum. Grup Toplantımızın ve burada yapacağımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde AK Parti Grubundaki kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum.

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Yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak devam ediyor. Aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığını hafta sonu bir kez daha gördük. 6 beldede Belediye Başkanlarını ve Meclis Üyelerini seçmek için sandık başına gittik. 4'ün de AK Parti birinde ise Millet İttifakımızın ortağı ipi göğüsledi. 

Ayrıntılar geliyor... 

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