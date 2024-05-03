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Gündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim üzerimize saldıracaklarını biliyoruz!
Gündem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim üzerimize saldıracaklarını biliyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 18:49:00 -
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim üzerimize saldıracaklarını biliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin, "Aldığımız bu kararla batının bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BATININ ÜZERİMİZE NASIL SALDIRACAĞINI BİLİYORUZ"

Bölgemizde hiçbir ülkeye düşmanlık peşinde değiliz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz.

(İsrail'le ticaretin durdurulması) Aldığımız bu kararla batının bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama MÜSİAD önünde şunu diyorum ki: Dik durmayacağız, dikleşmeyeceğiz. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz.

Amacımız Netanyahu'yu ateşkese zorlamak.
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