Son dakika: CHP'ye kapatma davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluk iddiaları ile Ekrem İmamoğlu’nun "suç örgütü kurmak"la suçlandığı dosyayı tamamladı. Toplam 402 şüpheli ve 143 ayrı eylemin yer aldığı yaklaşık 3 bin 900 sayfalık kapsamlı iddianame hazırlandı.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasına ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik en dikkat çekici bölümlerden biri parti faaliyetlerinin 'Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu' kapsamında "suç gelirleriyle finanse edildiği" iddiası oldu.

Metinde, parti malvarlığının yasadışı kaynaklarla desteklenmesinin demokratik düzenle bağdaşmayacağı vurgulanarak, bunun "siyasi yaşamın meşruiyetini zedeleyen ağır fiillerden biri" olduğu belirtildi.

İddianamede; Kamu kaynaklarının seçim çalışmaları için usulsüz kullanıldığı, Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin parti yönetimine aktarıldığı, Seçmen kütüklerine ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilerek seçim manipülasyonu yapıldığı, Bu süreçlerin sistematik biçimde İstanbul İl Örgütü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

CHP KAPATILABİLİR

Bu tespitler doğrultusunda iddianamede, CHP’nin Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirim yapıldığı ifade edildi.

İddianamede "Anayasa Mahkemesi'nce partinin kapatılması veya devlet yardımından mahrum bırakılması yaptırımının uygulanabileceğini öngörmektedir" bilgisine yer verildi.

Savcılık, dosyadaki bulguların "partinin kapatılması veya hazine yardımından mahrum bırakılmasına kadar uzanan yaptırımların" değerlendirilmesi için gerekli bildirimi yaptığını açıkça ortaya koydu.