Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Fondaş medyaya ibret olacak haber! Gel gel ABD’deki basın özgülüğüne gel

Bangladeş güne bombalarla uyandı!

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! 1,1 milyar Euroluk yeni yatırım

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika: CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. İddianamede CHP'nin suç geliri ve rüşvetle finanse edildiği ve seçim manipülasyonu iddiaları nedeniyle CHP’nin Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yargıtay’a bildirilerek kapatma davası istendiği, bu sürecin parti hakkında kapatmaya kadar gidebilecek yaptırımların önünü açabileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluk iddiaları ile Ekrem İmamoğlu’nun "suç örgütü kurmak"la suçlandığı dosyayı tamamladı. Toplam 402 şüpheli ve 143 ayrı eylemin yer aldığı yaklaşık 3 bin 900 sayfalık kapsamlı iddianame hazırlandı.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasına ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik en dikkat çekici bölümlerden biri parti faaliyetlerinin 'Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu' kapsamında "suç gelirleriyle finanse edildiği" iddiası oldu.

Metinde, parti malvarlığının yasadışı kaynaklarla desteklenmesinin demokratik düzenle bağdaşmayacağı vurgulanarak, bunun "siyasi yaşamın meşruiyetini zedeleyen ağır fiillerden biri" olduğu belirtildi.

İddianamede; Kamu kaynaklarının seçim çalışmaları için usulsüz kullanıldığı, Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin parti yönetimine aktarıldığı, Seçmen kütüklerine ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilerek seçim manipülasyonu yapıldığı, Bu süreçlerin sistematik biçimde İstanbul İl Örgütü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

CHP KAPATILABİLİR

Bu tespitler doğrultusunda iddianamede, CHP’nin Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirim yapıldığı ifade edildi.

İddianamede "Anayasa Mahkemesi'nce partinin kapatılması veya devlet yardımından mahrum bırakılması yaptırımının uygulanabileceğini öngörmektedir" bilgisine yer verildi.

Savcılık, dosyadaki bulguların "partinin kapatılması veya hazine yardımından mahrum bırakılmasına kadar uzanan yaptırımların" değerlendirilmesi için gerekli bildirimi yaptığını açıkça ortaya koydu.

