Beşiktaş Belediyesi'ne haciz: Makam koltuğu dahil her şeye el konuldu

Yolsuzluktan tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın görev yaptığı belediye, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarında 'itirafçı' olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a olan 28 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı.

Tüm katları kapsayan haciz uygulaması sırasında, belediye başkanının makam odasında bulunan koltuklar, masalar, sandalyeler ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çok sayıda demirbaş eşyaya el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki 465.255.173 TL tutarındaki alacağı için haciz kararı aldırdı. Aktaş’ın toplam alacağı ise 1.2 milyar TL olarak kaydediliyor.

Belediyeye yönelik 28 milyon liralık faktoring borcu nedeniyle yürütülen haciz işlemlerinin yanı sıra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da ayrı bir alacak dosyası kapsamında harekete geçti.