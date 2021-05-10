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Ekonomi Son dakika BES düzenlemesi | Yeni BES yasasında neler var?
Ekonomi

Son dakika BES düzenlemesi | Yeni BES yasasında neler var?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamı genişliyor. Zira 18 yaş altındaki çocuklar da BES kapsamına alınacak. Böylelikle 18 yaş altının da BES’den yararlanılması sağlanacak. İşte son dakika BES düzenlemesi | Yeni BES yasasında neler var?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:47:00 - 2021-05-10 15:50:42
Son dakika BES düzenlemesi | Yeni BES yasasında neler var?

AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak. Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak. 

Yeni BES nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ekonomi Reform Paketi” tanıtım toplantısında yapılan açıklama ile 18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik Sistemindeki engellerin kaldırıldığını açıkamıştı. Cumhurbaşkanının “Bireysel Emeklilik Sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun %25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz.” sözleriyle belirtmiş olduğu üzere 18 yaş altında bulunan çocuklarımızın da gençlerimizin de birikimleri artık BES ile değer kazanacak." demişti.

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