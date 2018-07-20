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Son dakika AVM’lerden bayram kararı! AVM’ler bayramda kapanacak mı?

Bir çok mağazayı bünyesinde bulunduran AVM’lerden radikal bir karar almaya hazırlanıyor. AVM-Der Başkanı Tahir Çelik, .Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılma konusu gündeme geleceğini söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:18
Son dakika AVM’lerden bayram kararı! AVM’ler bayramda kapanacak mı?

Bir çok mağazayı bünyesinde bulunduran AVM’lerden radikal bir karar almaya hazırlanıyor. AVM-Der Başkanı Tahir Çelik, .Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılma konusu gündeme geleceğini söyledi.

Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-Der) düzenlediği organizasyonla Ankara'dan ve Ankara dışında bulunan alışveriş merkezi yöneticilerini kahvaltıda bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan AVM-Der Başkanı Tahir Çelik, Dernekte toplam 16 kişi olacağını belirten Çelik, ''Herkese görev vermek istiyoruz çünkü hep beraber bir şeyler yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta vali beyle bir toplantımız olacak. Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılma konusu gündeme gelecek'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:18
  1. Ankara
  2. avm
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