Son dakika altın fiyatları | Gram, yarım, tam, çeyrek ve cumhuriyet altın kaç lira?
28 Temmuz altın fiyatları bir hayli yüksek! Altın fiyatları Kurban bayramı öncesi tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın almak isteyenler araştırma yapıyor. Ekonomistler bu dönemde altın alınabileceğini söylüyor. İlerleyen süreçlerde altın fiyatlarının daha da yükseleceği düşünülüyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın ve cumhuriyet altının fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar...
Altının ons fiyatı bu hafta içerisinde 2000 doları gördü. Dolayısıyla altın fiyatları ani bir yükseliş yaşadı, gram altın 428 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
- 428,44
- 428,62
22 AYAR BİLEZİK
- 395,00
- 398,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.800,60
- 2.828,90
YARIM ALTIN
- 1.400,30
- 1.419,90
ÇEYREK ALTIN
- 702,30
- 710,80
REŞAT ALTIN
- 2.833,07
- 2.861,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 391,14
- 406,26
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 242,03
- 280,93
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