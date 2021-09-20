Son dakika: Altın fiyatları çıktı mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 20 Eylül güncel altın fiyatı

Altın fiyatları Kapalıçaşı’da anlık veriler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları son aylarda inişli bir seyir izlerken, son bir kaç gündür altın fiyatlarında gözle görülür bir şekilde hareketlilik söz konusu. Altına yatırım yapacak olan ya da düğün, nişan, nikah yapacaklar gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu sadece yatırımcı tarafından sorulmuyor. Altınları yastık altı yapak ve altın günleri düzenleyen ev hanımları da canlı altın fiyatları hakkında malumat sahibi olmak istiyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterse de serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da anlık, güncel altın alış ve satış fiyatları sorgulanmakta. İşte altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusunun cevabı.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 792,00 lirada bulunurken aynı dakikalarda çeyrek atış fiyatı ise 802,00 lirada konumlanmış durumda.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın alış fiyatı bugün 486,29 lirada bulunurken aynı dakikalarda gram altın satış fiyatı ise 486,37 lirada konumlanmış durumda.

Altın fiyatları bugün kaç para?

22 AYAR BİLEZİK KAÇ PARA?

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,64

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 3.201,00

SATIŞ: 3.251,00

CUMHURİYET ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.277,00

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 3.114,05

SATIŞ: 3.175,40

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.603,00

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 802,00

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 486,29

SATIŞ: 486,37