  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi

Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu

ABD'den Rusya'daki İHA saldırıyla ilgili açıklama

TCG Anadolu'yu gören ünlü milyoner Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere peş peşe gemi bağışladı

Baraj doluluk oranları ne ortaya çıktı? Yaz ortası gelmeden yağışlar bu mayıs ayında etkili oldu! Ankara, İstanbul, İzmir ilan etti

İtalya’da tekne battı! İstihbarat ajanları öldü

Bu tarla Türk tarımına tarih yazdıracak! Dünyayı peşine düşürecek proje ortaya çıktı

Bu tuzağa nasıl düştünüz? Ünlü siyasetçinin adını vererek bakın ne yapmışlar

İstanbul'da kadını kamu çalışanıyım diyerek ağlarına düşürdüler! Eliyle binlerce euro, dolar para verdi: Büyük plan

İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi
Siyaset Son dakika... AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
Siyaset

Son dakika... AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-30 21:16:00 - 2023-05-30 21:32:03
Son dakika... AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

Son dakika edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belirlendi. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili, Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise AK Parti Grup Başkanı oldu.

Türkiye, tarihi 2023 seçimlerini atlattı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandığa giden seçmenler, 14 Mayıs’ta milletvekili, 28 Mayıs’ta da cumhurbaşkanı seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu kazandı.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi 

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.

Buna göre, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül Grup Başkanvekili oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Grup Başkanı görevine ise Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi.

Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş
Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

Medya

Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak
AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak

Medya

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak

Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak
Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak

Medya

Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gündem

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23