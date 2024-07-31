Son dakika! AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik : “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz”
AK Parti Sözcüsü Çelik : “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz”
Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO