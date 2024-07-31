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Gündem Son dakika! AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama
Gündem

Son dakika! AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:25:00 -
Son dakika! AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik : “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz”

AK Parti Sözcüsü Çelik : “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz”

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Yorumlar

Abdullah

Bir gece ansızın demeye benzemiyor bu işler. İsrail nasıl yapıldığını gösterdi bize. Ne kadar büyük ve güçlü bu İsrail.
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