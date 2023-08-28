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Siyaset Son dakika... AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi resmen belli oldu
Siyaset

Son dakika... AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi resmen belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-28 16:58:00 -
Son dakika... AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi resmen belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan karara göre; 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidilecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında olağanüstü kongre kararı alındı. Alınan karar ile AK Parti 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidecek.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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