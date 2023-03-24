Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve bunlarla yürüme üzerine inşa edilmiştir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'nin dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"4 parti olarak Cumhur İttifakı protokolünü teslim ettik. Cumhur İttifakı bundan sonra 4 parti olmuştur. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’na BBP ve Yeniden Refah da girdi. Birlikte protokol imzaladık ve teslim ettik. HÜDA PAR da var ama onlar bizim listemizden seçime aday olacak. İttifaka dahil olan 4 parti de kendi logosuyla seçimlere girecek. 4 partinin de ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler kendi şahsiyet ve siyasi kimliklerini muhafaza ederek ittifaka katılmışlardır. Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve bunlarla yürüme üzerine inşa edilmiştir.

Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve tarihi bir birlikteliktir. Yeni haliyle Cumhur İttifakı büyük işlere imza atacak ve bu yüzyılın parlayan ismi Türkiye olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Epey bir zamandır Yeniden Refah ile müzakerelerimizi devam ettiriyorduk. Bir noktaya gelmiştik. Bir fasıla oluştu. Sonra yeniden eskiye dönüldü ve aynı çatı altında seçimlere gireceğimiz netleşti. Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla seçime giriyor. Ne kadar vekil çıkaracağı benim şu an bilgimde değildir."