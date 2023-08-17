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Yaşam Son dakika! Adıyaman'da endişelendiren deprem
Yaşam

Son dakika! Adıyaman'da endişelendiren deprem

Yeniakit Publisher
2023-08-17 18:49:00 - 2023-08-17 18:57:29
Son dakika! Adıyaman'da endişelendiren deprem

AFAD, Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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