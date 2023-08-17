Son dakika! Adıyaman'da endişelendiren deprem
AFAD, Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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