Son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, aşçı

Adalet Bakanlığı’na alınacak 12 bin 823 personel için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, teknisyen başta olmak üzere farklı branş dağılımında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı alımları için başvurular 17 Mart’ta tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları merak edilir oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı yapacak. Adliyelerde 6 bin 459, Ceza İnfaz Kurumlarında 5 bin 563, İcra Dairelerinde 500, Bakanlık merkez teşkilatta 188, eğitim dairelerinde de 113 olmak üzere 12 bin 823 kişi alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular1 Mart ve 17 Mart tarihleri aralığında tamamandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.’ denildi.

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, ‘Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.’ açıklaması yapıldı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli sözlü sınavı sınavına gireceklerin isim listesi

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.