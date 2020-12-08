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Sağlık Son dakika! ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!
Sağlık

Son dakika! ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!

İlk kez İngiltere'ninonay verdiği Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına, ABD Gıda ve İlaç Dairesi de onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:06:00 - 2020-12-08 17:42:13
Son dakika! ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

ABD'den Pfizer ve BioNTech aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı. Perşembe günü onay kararının açıklanması bekleniyor.

İlk kez İngiltere'de onay verildi

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

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