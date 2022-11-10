Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Altın ve dolar için kritik veri! ABD enflasyonu sonrası altın piyasasında son durum

Döviz ve altın piyasasında gözler ABD enflasyonuna çevrilmişti. Altın yatırımcıları fiyatlardaki değişimi merakla takip ederken, bugün öğleden sonra açıklanan ABD enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. ABD ENFLASYONU 2022: Ekim ayı ABD enflasyon rakamları (oranları) kaç oldu? Enflasyon düştü mü?

Son dakika haberlerine göre; ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Gelen veri sonrası dolar/TL kuru ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dolar/TL ABD enflasyon verisine ne tepki gösterdi? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Ekim ayındaki Amerika TÜFE rakamları...

SON DAKİKA: ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD enflasyon verileri

ABD'de tüketici fiyatları ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 7,9 düzeyindeydi.

Aylık bazda ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,6’ya yükseliş bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,6’dan 6,5’a gerilemesi bekleniyordu.

Eylülde yıllık enflasyon yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları enflasyon verisi sonrasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün 1719 dolara kadar yükselen ons altın bugün 1708 dolar seviyelerinde hareket etti. Veri sonrası altının ons fiyatı 1736 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatı ise 1038 liraya yükselerek 3 ayın zirvesini gördü.

DOLAR/TL ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI NE KADAR OLDU?

Enflasyon verisinin ardından Dolar endeksi sert düşüş yaşadı ve 109,61 seviyesine geriledi.

Dolar/TL, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı güne sakin başladı. Bir süredir 18,60 aralığında işlem gören kur açıklanan veri sonrasında 18,54 seviyesine kadar düştü. Euro/TL de 18,58 seviyesinden 18,81seviyesine çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Diğer yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 Kasım ile biten haftada 225 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 29 Ekim ile biten hafta için 217 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 218 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Ekim ile biten haftada 1.487 milyondan 1.493 milyona yükseldi.​

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