Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: Her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar

Tüm dünyanın gözü ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine kitlendi. Sandıklardan gelen bilgilere göre, Biden çok az bir farkla Trump'ın önüne geçti. Seçim heyecanı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

Öte yandan ABD Posta İdaresi Başkanı, Posta Servisi'nin mahkeme emrine neden uymadığına ilişkin yeminli ifadesinin alınacağı duyuruldu. Yargıç Sullivan, Posta İdaresi Başkanı'nın öğleden sonra 3'te bitmesi gereken oy pusulası tarama işleminde neden bu saate uymadığını açıklaması gerektiğini söyledi.

En yüksek katılımlı seçim

ABD'de gerçekleşen 59. başkanlık seçimlerinin 1900’dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olduğu belirtildi. Başkanlık seçimlerinde oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi" yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre seçimlerde 160 milyon oy kullanıldığını kaydetti.