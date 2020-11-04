  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: Her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar
Dünya

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: Her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar

ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:37:00 - 2020-11-04 21:10:33
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: Her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar

Tüm dünyanın gözü ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine kitlendi. Sandıklardan gelen bilgilere göre, Biden çok az bir farkla Trump'ın önüne geçti. Seçim heyecanı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

Öte yandan ABD Posta İdaresi Başkanı, Posta Servisi'nin mahkeme emrine neden uymadığına ilişkin yeminli ifadesinin alınacağı duyuruldu. Yargıç Sullivan, Posta İdaresi Başkanı'nın öğleden sonra 3'te bitmesi gereken oy pusulası tarama işleminde neden bu saate uymadığını açıklaması gerektiğini söyledi.

En yüksek katılımlı seçim

ABD'de gerçekleşen 59. başkanlık seçimlerinin 1900’dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olduğu belirtildi. Başkanlık seçimlerinde oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi" yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre seçimlerde 160 milyon oy kullanıldığını kaydetti.

ABD seçim sonucu | ABD seçimi kim kazandı?
ABD seçim sonucu | ABD seçimi kim kazandı?

Dünya

ABD seçim sonucu | ABD seçimi kim kazandı?

ABD'li Türkler kime oy verdiklerini açıkladı
ABD'li Türkler kime oy verdiklerini açıkladı

Dünya

ABD'li Türkler kime oy verdiklerini açıkladı

CANLI YAYIN! ABD seçimlerini ilişkin o isimden flaş açıklamalar
CANLI YAYIN! ABD seçimlerini ilişkin o isimden flaş açıklamalar

Gündem

CANLI YAYIN! ABD seçimlerini ilişkin o isimden flaş açıklamalar

ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı
ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı

Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...
Gündem

Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından yaral..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge
Yerel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay