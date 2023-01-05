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Gündem Son dakika! 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Gündem

Son dakika! 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklanan ortak bildiride masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı adayı için istişarelere başladığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:32:00 - 2023-01-05 22:46:50
Son dakika! 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın geride kalan bir yılındaki 10. toplantısında Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ilk açıklama geldi.

4 sayfalık ortak bildiri yayınlayan 6 genel başkan, Cumhurbaşkanı adayı için bir cümle ayırdı.

6'lı masanın bildirisinde, "Genel Başkanları arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik." denildi.

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