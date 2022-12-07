Son dakika! 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan polis memuru tutuklandı

Fatih’te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan, kavga sırasında silahının ateş almasıyla 1 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev yerine giden polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başladı. Tartışma esnasında şahıslardan H.G., polis memuruna yumruk attı. Olayın büyümesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etti ve kurşunlardan biri H.G.’ye isabet etti.

Kendini korumak istedi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

H.G.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten olayın ardından açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkiinde, 18:50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen Polis Memuru K.A. ile aynı yolda Pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde Polis Memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis Memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile Polis Memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.