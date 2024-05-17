  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!

2020 sonrası bir ilk! Bakan Şimşek: 134,4 milyar dolara ulaştı

Tarihi projeye vurgu yaptı: Türkiye'ye yetişmeleri mümkün değil...

Türkiye'ye teklif edilen uçakta yeni skandal! Görüntüler dehşete düşürdü

Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar: Milyonlar günlerce bu olayı konuşmuştu!

Karar; “Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası” kapsamında alındı: Çinli şirketlere “Uygur” ambargosu

Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

BAE'liler Türkiye'nin ünlü havalimanını satın alıyor! Duyan inanamayacak ama gerçek

İslam düşmanı CHP'li Feyza Altun'a hapis cezası

Türkiye tarihinde bir ilk! Haluk Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili günlerce konuşulacak gelişmeyi duyurdu
Gündem Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri tahliye oluyor...
Gündem

Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri tahliye oluyor...

Yeniakit Publisher
2024-05-17 00:30:00 - 2024-05-17 00:33:38
Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri tahliye oluyor...

Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 28 Şubat darbecilerinden Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak’ın cezaları ‘yaşlılık hali’ sebebiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 28 Şubat darbecilerinden Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak’ın cezaları ‘yaşlılık hali’ sebebiyle kaldırıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Tipik bir "Karanlık Oda" haberciliği! 28 Şubatçı kafanın cami hazımsızlığı depreşti
Tipik bir “Karanlık Oda” haberciliği! 28 Şubatçı kafanın cami hazımsızlığı depreşti

Gündem

Tipik bir “Karanlık Oda” haberciliği! 28 Şubatçı kafanın cami hazımsızlığı depreşti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubat bugünden daha mı iyiydi? Açık açık söyle emir eri Ertuğrul utanma
28 Şubat bugünden daha mı iyiydi? Açık açık söyle emir eri Ertuğrul utanma

Gündem

28 Şubat bugünden daha mı iyiydi? Açık açık söyle emir eri Ertuğrul utanma

Asıl mağdurlar 28 Şubat mazlumları
Asıl mağdurlar 28 Şubat mazlumları

Gündem

Asıl mağdurlar 28 Şubat mazlumları

Namık'a göre 28 Şubat darbe değil, "Gerekirse silah bile kullanırız" demek de suç değilmiş!
Namık'a göre 28 Şubat darbe değil, “Gerekirse silah bile kullanırız” demek de suç değilmiş!

Gündem

Namık'a göre 28 Şubat darbe değil, “Gerekirse silah bile kullanırız” demek de suç değilmiş!

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı
Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Siyaset

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak
28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak

Gündem

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23