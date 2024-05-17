Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri tahliye oluyor...
Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 28 Şubat darbecilerinden Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak’ın cezaları ‘yaşlılık hali’ sebebiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 28 Şubat darbecilerinden Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak’ın cezaları ‘yaşlılık hali’ sebebiyle kaldırıldı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Gündem
Tipik bir “Karanlık Oda” haberciliği! 28 Şubatçı kafanın cami hazımsızlığı depreşti
ÖNE ÇIKAN VİDEO