Son bir haftada 59 ildeki narkotik operasyonlarında 4 bin 259 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son 1 haftada 59 ilde düzenlenen operasyonlarda 299 kilogram eroin, 222 kilogram kokain, 438 kilogram esrar ve 85 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 bin 259 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'nin Twitter hesabından son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 59 ilde düzenlenen operasyonlarda 299 kilogram eroin, 222 kilogram kokain, 438 kilogram esrar, 45 kilogram metamfetamin, 11 kilogram afyon sakızı, 49 bin captagon, 15 bin ecstasy ve 21 bin sentetik ecza hapı, 57 tabanca ve tüfek ile 202 bin 100 lira ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 259 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.







