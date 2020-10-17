Son bir ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Eylül ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; yurt içinde 5’i büyük çaplı, 8’i orta çaplı, yurt dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiği bildirildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 139 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.



4 terörist öldürüldü



Öte yandan; Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” bilgisine yer verildi.