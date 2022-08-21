Son benzin zammı ne kadar? 21 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri geldi. LPG, motorin ve benzin fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.
İşte 21 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.
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