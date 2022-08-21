Son benzin zammı ne kadar? 21 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

İşte 21 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.

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