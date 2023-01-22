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Siyaset Son araştırmalar ortaya koydu... Kararsızların tercihi belli oldu
Siyaset

Son araştırmalar ortaya koydu... Kararsızların tercihi belli oldu

Yapılan son araştırmalar kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını ortaya koydu. EYT, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar oy oranlarını etkilerken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. AK Parti, yüzde 41 bandını aşarken, seçime 4 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 11:38:00 -
Son araştırmalar ortaya koydu... Kararsızların tercihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.

Kararsızlar azalıyor

Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi. EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu.

6'lı Masa birkaç haftada dağıldı

Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunad kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.

3 puanlık artış

Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı. Buna göre AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.

Başkan Erdoğan'a büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artarken, özellikle bir sonuç dikkat çekti. "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor.

Ekonomiye destek artıyor

Vatandaşın en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak tespit edildi. Ancak ekonomideki başarı oranının giderek artması, vatandaşın bu sorunu sadece AK Parti'nin çözebileceğine dair inancını ortaya koyuyor. 6'lı masadaki dağınıklık muhalefetin oylarının hızla erimeye başlamasına neden oldu. HDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü özellikle İYİ Parti seçmeninde büyük tepki yarattı.

Nereden oy alıyor?

AK Parti açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur ise Başkan Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz olarak sıralanıyor.

 

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Yorumlar

ömer

chp ye verinde ... bir sevsin

Yeni

"Yapılan araştırmalara göre" ????? Kim hangi firma nasıl ???? Bilelim !!!
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