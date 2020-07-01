Son araştırmada bomba sonuçlar! Ayasofya ile ilgili kararı verdiler

Danıştay’ın kritik Ayasofya kararına sayılı günler kala yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Areda Survey’in Türkiye genelinde 6 bin kişiyle yaptığı araştırma göre vatandaşların Ayasofya’nın ibadete açılmasını istediğini ortaya koydu.

Areda Survey’in anketine katılan 6 bin kişinin yüzde 79,4’ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi. “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 20,6 oldu. “Cami olması turist sayısını nasıl etkiler?” sorusuna vatandaşların yüzde 29,5’i “Ziyaret artar” karşılığını verdi. Yüzde 52,9 “Değişen bir şey olmaz”, yüzde 17,6 “Ziyaretçi sayısı azalır” yorumunda bulundu.

Vatandaş istiyor

“Ayasofya, cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 79.4’ü ‘evet’ derken, yüzde 20.6’sı ‘hayır’ cevabını verdi. “Danıştay, 2 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın müze olarak kalması ya da camiye dönüştürülmesi konusundaki kararını açıklayacak. Sizce bu karar ne olmalı?” sorusuna verilen cevaplar da gayet net oldu. Katılımcıların yüzde 78.6’sı “Ayasofya camiye dönüştürülmeli” dedi. “Müze olarak kalmalı” şeklinde fikir beyan edenlerin oranı yüzde 21.4 ile sınırlı kaldı.

Araştırmada katılımcılara “Sizce Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülmesi ziyaret eden turist sayısını nasıl etkiler?” sorusu da yöneltildi. Vatandaşların yüzde 29.5’i ‘ziyaret sayısını daha da arttıracağını’ söyledi. ‘Değişen bir şey olmaz’ diyen yüzde 52.9’luk vatandaşların yanı sıra yüzde 17.6’sı ziyaretçilerin azalacağını belirtti.

Türkiye’nin iç meselesi

Araştırma vatandaşların ‘Ayasofya’ konusunu iç mesele olarak gördüğünü ortaya koydu. “Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülmesi halinde Avrupa ülkeleri ile olan ilişkimiz nasıl etkilenir?” sorusuna Katılımcıların yüzde 63.8’ü ‘Ayasofya meselesi iç meselemiz olduğu için ilişkilerimiz etkilenmez’ karşılığını verirken, yüzde 36.2’si ise ‘ilişkilerimizin kötüye gideceği’ inancında.

Cumhur İttifakı’ndan güçlü destek

Ayasofya’nın ibadete açılmasına verilen destek, katılımcıların siyasi tercihlerine göre de büyük farklılık gösterdi. Cumhur İttifakı’ndan Ayasofya’nın açılmasına tam destek verdi. AK Parti’ye oy vereceğini beyan edenlerin yüzde 97.3’ü, MHP’lilerden yüzde 95.2’si Ayasofya’nın ibadete açılmasına destek verdi. Diğer partilerde oran biraz daha düşük oldu. İYİ Parti’ye oy vereceğini ifade edenlerin 68.4’ü, CHP’ye oy verenlerin yüzde 34.9’u, HDP’ye oy vereceğini ifade edenlerin ise yüzde 41.1’i “Ayasofya ibadete açılmalıdır” dedi.