Son anketten olay sonuçlar! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na şok! Muharrem İnce...

Gazeteci Hadi Özışık, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yüzde 1-2 oy oranından bahsedilirken Muharrem İnce'nin daha partisini kurmadan oy oranının yüzde 6'larda olduğunu söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, Muharrem İnce'nin CHP'nin tuzağına düşmemesi gerektiğini söyledi. İnce'nin sokağa inip halka dokunması halinde başarılı olabileceğini anlatan Özışık, henüz partileşmeden oy oranının yüzde 6'larda olduğunu ifade etti.

CHP'den istifa ederek parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'nin geleceği Habertürk'te tartışıldı. Deniz Zeyrek, Gürkan Hacır ve Mustafa Kartoğlu'nun katıldığı canlı yayında konuşan Hadi Özışık, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklandığı gece Muharrem İnce için dile getirilen eleştirileri değerlendirdi. Özışık, İnce'nin CHP'nin bu tuzağına düşmemesi gerektiğini söyledi.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Muharrem İnce'nin dikkat etmesi gereken iki şey var. Birincisi; 'O gece neredeydin?' sorusuna tekrar tekrar anlatması halinde kendisini tuzağa düşürmeye çalışanların tuzağına düşmüş olur. İkincisi; Muharrem İnce'nin sarayın ağzı olmadığını onu söyleyenler de çok iyi biliyor. Buna cevap verme tenezzülünde bulunması da yine o tuzağın içerisine geçer.

İnce'nin oy oranı

Muharrem İnce, bundan sonra CHP'ye takılıp kalırsa, 'Bana şunu yaptılar' diyerek kendini anlatmaya kalkarsa bence başarılı olamaz. Sokakta siyasette yaparsa ki 39 il daha gezecek. Sokakta siyaset yapmaya devam ederse, şimdiden kamuoyu araştırmalarında yüzde 6 gibi rakamlar konuşuluyor. Yani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için hala yüzde 1-2 gibi oy oranları konuşulurken Muharrem İnce daha partisini kurmadan yüzde 6 konuşuluyor.

Oyları parti kurulduktan sonra eriyebilir ancak bu Muharrem İnce'ye bağlı bir şey. Eriyecek mi, yükselecek mi bu Muharrem İnce'ye bağlı. Bakın partiden ayrılırken bir ifade kullandı. Demirel gibi, 'Düşün peşime' demedi de 'Girin kolumuza' ifadesi insanları peşinde sürükleyecek bir argüman olabilir. Dolayısıyla Muharrem İnce, sokakta insana dokunup halkın sorunlarını sürekli gündemde tutarsa, Meral Akşener bunu yapıyor ve başarılı oluyor."