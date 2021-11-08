Son ankette bomba sonuçlar! Kim kazanıyor?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sen, 2023 yolundaki son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Mustafa Sen, A Haber'de katıldığı programda son anketin sonuçlarını açıkladı.
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 38,5'le rakiplerine büyük fark attı.
Ana muhalefet Partisi CHP yüzde 25,3, İYİ Parti 12,1, HDP 9,2, MHP, 9,9, Deva Partisi 1,7, Gelecek Partisi 1,1, Saadet Partisi 0,7, Memleket Partisi 0,6, Yeniden Refah Partisi 0,4, BBP, 0,3, Diğer partiler ise 0,2'de kaldı.