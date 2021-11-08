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Gündem Son ankette bomba sonuçlar! Kim kazanıyor?
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Kim kazanıyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sen, 2023 yolundaki son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:10:00 - 2021-11-08 23:36:01
Son ankette bomba sonuçlar! Kim kazanıyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Mustafa Sen, A Haber'de katıldığı programda son anketin sonuçlarını açıkladı.

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 38,5'le rakiplerine büyük fark attı.

Ana muhalefet Partisi CHP yüzde 25,3, İYİ Parti 12,1, HDP 9,2, MHP, 9,9, Deva Partisi 1,7, Gelecek Partisi 1,1, Saadet Partisi 0,7, Memleket Partisi 0,6, Yeniden Refah Partisi 0,4, BBP, 0,3, Diğer partiler ise 0,2'de kaldı.

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Yorumlar

Pençe

Yandaşa yaptırılan anket tabii böyle çıkar ama tencere anketi ve gerçekler akepeye gereken cevabı verecektir bu böyle biline
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Neron11

Bu sonuçla cumhur kaybetmiş oluyor, yani açık ara birinciyiz demek de züğürt tesellisi olur ,ama erdoğanın kişisel oyunun ak partiden en az 5 puan daha fazla olduğunu da unutmamak lazım.
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