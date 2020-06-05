Son ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
Genar Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete katılanların, yüzde 45,4’ü AK Parti, yüzde 9,8’i MHP derken yüzde 23,5 CHP, yüzde 10,3 HDP, yüzde 8,3 İYİ Parti cevabını verdi.
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
A Haber canlı yayınına katılan Aktaş, ankete katılanlara "Bugün bir Milletvekili Genel Seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiğini belirtti.
İhsan Aktaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Katılımcıların yüzde 45,4’ü AK Parti, yüzde 9,8’i MHP derken yüzde 23,5 CHP, yüzde 10,3 HDP, yüzde 8,3 İYİ Parti yanıtını verdi."