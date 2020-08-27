Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı

Türkiye, Karadeniz'de bulunan Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat 'Müjde' olarak duyurdu. Bu gelişme sonrası ve Yunanistan'la Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından raştırma şirketi Areda Survey PBDP, bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Destek oranı yüzde 94

Toplamda 3 bin 717 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma vatandaşların doğal kaynaklara yıllardır olan özlemi açık ara kendini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 94'ü 'Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz aramaya devam' dedi. Ayrıca araştırmada çarpıcı bir sonuç daha yer aldı. Vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin askeri ve doğal kaynak arama faaliyetlerinde daha etkili adımlar atıldığını belirtti.

Avrupa engellemeye çalışacak

Öte yandan araştırma da bir sonuç daha dikkat çekti. Ankete katılan vatandaşların yüzde 66.9 gibi büyük bir çoğunluğu "Avrupa ülkelerinin, keşfedilen doğalgazı kullanmamızı engellemek isteyeceklerini" belirtti.