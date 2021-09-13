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Gündem Son ankete Erdoğan damgası
Gündem

Son ankete Erdoğan damgası

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partinin yaptırdığı anketlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 15:00:00 -
Son ankete Erdoğan damgası

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın MYK'da alınan karar doğrultusunda şehirlerin mevcut durumunu incelemek, varsa eksiklerini gidermek, talep ve isteklerini almak, belediyelerin hizmet kalitesini daha da arttırmak, vatandaşın da memnuniyet seviyesini en üst noktalara çıkarabilmek için başlattığı "İl Destek Programları" devam ediyor.

Şimdiye kadar Adıyaman Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat olmak üzere; 22 şehirde düzenlenen programların tüm şehirlerde yapılması planlanıyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Ancak istişareye ve Ankara'dan projelerine destek ihtiyacı hissediyorlar. Biz de onları yalnız bırakmayıp bizzat mahallinde çözüm arayışına katkı sunuyoruz. İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük" diye konuştu.

Yüksek oranda Erdoğan ve AK Parti

 

Şimdiye kadar 22 şehirde düzenlenen programların tüm şehirlerde yapılması planlanıyor. Özhaseki, AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Türkiye'nin problemlerini kim çözer?' sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin çıktığını söyledi.

Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Türkiye'nin problemlerini kim çözer?' sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkıyor. Pandemiden çıkış döneminde yeniden anket yaptırdık.

Arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın orada başarılı olup olmadıklarını, vatandaşın yeniden seçim olursa o başkana oy verip vermeyeceğini, belediyesinde hizmetlerin iyi gidip gitmediğini, nelerden şikayetçi olduğunu, şikayetçi olduğu konularda belediyenin tavrının ne olduğunu tek tek soruyoruz"

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Vatandas

Reise sonuna kadar evet lakin ak kadrolara kusura bakmayin
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lütfi

Çok yüksek oran.Ne kadar yüksek yani.
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