Son ankete Başkan Erdoğan damga vurdu! İşte bomba anketin sonuçları
SONAR Araştırma Şirketi, 'En güvenilen siyasetçiler' anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine fark attı.
SONAR Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketinde sonuçlar belli oldu.
SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, TV 100’de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.
Katılımcılara ‘en güvenilen siyasetçiler’ de soruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 42.6’yla ilk sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.2’yle ikinci sırada.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10.3, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6.2’de kaldı.
Memleket Partisi’nin kurucu Muharrem İnce yüzde 2.6, HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 5.1 seviyesinde.