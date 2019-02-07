Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...

ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine yönelik yaptığı araştırmada “ittifak sadakati”ni araştırdı. 14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, 26 ilde 3 bin 264 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar var. Şirket, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu.

Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si sadakatli

14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, Türkiye genelini yansıtacak şekilde 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 3 bin 264 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Araştırmada “seçmenin ittifak sadakati” öğrenilmeye çalışıldı. Araştırmaya göre, seçmenin %84,1’i, 24 Haziran seçimlerinde oy verdiği ittifaka desteğini sürdürecek. Araştırma sonuçlarına göre, 24 Haziran 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakına oy verenlerin %87,3’ü 31 Mart 2019 belediye seçimlerinde yine aynı ittifak partilerine oy verecek.

Millet İttifakı yüzde 76'da tıkandı

AK Parti ve MHP, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak birlikte katılmışlardı, iki partinin ittifakı 31 Mart yerel seçimlerinde de devam edecek. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisinden oluşan Millet İttifakı ise 31 Mart yerel seçimlerinde iki partili ittifak (CHP ve İYİ Parti) olarak devam edecek. 24 Haziran seçimleri ölçü alındığında, 31 Mart 2019 seçimlerinde Millet İttifakın oy verenlerin sadakati %76,8’de kalıyor.

En az sadakat İYİ Parti'de

ARGETUS Araştırma’nın sonuçlarına göre, ittifaklarda yer alan partilere karşı seçmenin ittifak sadakati incelendiğinde en az sadakat %48,2 ile İYİ Parti seçmeninde, en yüksek sadakat ise %88,1 ile AK Parti seçmeninde görülüyor. Yani, 24 Haziran’da AK Parti ve MHP’ye oy veren her 100 seçmenden 88’i 31 Mart’ta bölgesindeki adaya göre yine AK Parti veya MHP’ye oy verecek.

Diğer Partilerin 24 Haziran seçimlerine göre seçmenlerinden yeniden destek alma oranları ise şöyle: CHP %85,9, MHP %79,2, HDP %68,3, Saadet Partisi %61,4, Vatan Partisi %48,6. Bu arada aynı araştırmaya göre, HDP’nin aday göstermeyeceği yerlerde, 24 Haziran seçimleri ölçü alındığında HDP’ye oy veren seçmenlerin %62’si CHP ve İYİ Parti ittifakındaki CHP adayına oy verme eğiliminde olduğu gözüküyor.

Erol Erdoğan'ın değerlendirmesi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan’a göre, seçmenlerin ittifaklara ve partilere karşı sadakatlerinin değişmesinde, mahalli seçimlerde aday faktörü ile parti ve belediye başkan adaylarının vaatleri büyük rol oynuyor.

Erdoğan’ın konuya dair analizi şöyle: “Seçmen sadakatinin farklılaşmasında ittifak partilerinin fikri yakınlığı, adayların durumu ve vaatleri, oy pusulasında hangi partinin logosunun yer aldığı gibi hususların her biri belli ölçüde etkili oluyor. Son yıllarda seçmen aidiyetinin azalmaya başladığını görüyoruz. Seçmenin partisi ile olan aidiyetinin gevşemesinin nedenleri üzerine daha derinlikli araştırmalar yapılmalı.”