0553 313 94 23

Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...

ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek seçimlere yönelik yaptığı araştırmada “ittifak sadakati”ni araştırdı. Araştırmaya göre 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenin yüzde 87'si desteğine devam ediyor. İllet ittifakına olan destek ise ciddi şekilde azaldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:10
Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...

ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine yönelik yaptığı araştırmada “ittifak sadakati”ni araştırdı. 14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, 26 ilde 3 bin 264 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar var. Şirket, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu.

Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si sadakatli

14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, Türkiye genelini yansıtacak şekilde 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 3 bin 264 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Araştırmada “seçmenin ittifak sadakati” öğrenilmeye çalışıldı. Araştırmaya göre, seçmenin %84,1’i, 24 Haziran seçimlerinde oy verdiği ittifaka desteğini sürdürecek. Araştırma sonuçlarına göre, 24 Haziran 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakına oy verenlerin %87,3’ü 31 Mart 2019 belediye seçimlerinde yine aynı ittifak partilerine oy verecek.

Millet İttifakı yüzde 76'da tıkandı

AK Parti ve MHP, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak birlikte katılmışlardı, iki partinin ittifakı 31 Mart yerel seçimlerinde de devam edecek. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisinden oluşan Millet İttifakı ise 31 Mart yerel seçimlerinde iki partili ittifak (CHP ve İYİ Parti) olarak devam edecek. 24 Haziran seçimleri ölçü alındığında, 31 Mart 2019 seçimlerinde Millet İttifakın oy verenlerin sadakati %76,8’de kalıyor.

En az sadakat İYİ Parti'de

ARGETUS Araştırma’nın sonuçlarına göre, ittifaklarda yer alan partilere karşı seçmenin ittifak sadakati incelendiğinde en az sadakat %48,2 ile İYİ Parti seçmeninde, en yüksek sadakat ise %88,1 ile AK Parti seçmeninde görülüyor. Yani, 24 Haziran’da AK Parti ve MHP’ye oy veren her 100 seçmenden 88’i 31 Mart’ta bölgesindeki adaya göre yine AK Parti veya MHP’ye oy verecek.

Diğer Partilerin 24 Haziran seçimlerine göre seçmenlerinden yeniden destek alma oranları ise şöyle: CHP %85,9, MHP %79,2, HDP %68,3, Saadet Partisi %61,4, Vatan Partisi %48,6. Bu arada aynı araştırmaya göre, HDP’nin aday göstermeyeceği yerlerde, 24 Haziran seçimleri ölçü alındığında HDP’ye oy veren seçmenlerin %62’si CHP ve İYİ Parti ittifakındaki CHP adayına oy verme eğiliminde olduğu gözüküyor.

Erol Erdoğan'ın değerlendirmesi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan’a göre, seçmenlerin ittifaklara ve partilere karşı sadakatlerinin değişmesinde, mahalli seçimlerde aday faktörü ile parti ve belediye başkan adaylarının vaatleri büyük rol oynuyor.

Erdoğan’ın konuya dair analizi şöyle: “Seçmen sadakatinin farklılaşmasında ittifak partilerinin fikri yakınlığı, adayların durumu ve vaatleri, oy pusulasında hangi partinin logosunun yer aldığı gibi hususların her biri belli ölçüde etkili oluyor. Son yıllarda seçmen aidiyetinin azalmaya başladığını görüyoruz. Seçmenin partisi ile olan aidiyetinin gevşemesinin nedenleri üzerine daha derinlikli araştırmalar yapılmalı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:10
  1. anket
  2. anket sonuçları 2019
  3. seçim
  4. seçim anketi
  5. seçim anketi 2019
  6. Cumhur İttifakı
  7. Millet İttifakı
  8. oy oranları
  9. son anket sonuçları

YORUM YAZ

  • Kürşad YALÇIN Kürşad YALÇIN 37 dk önce
    Megri megri megri megri habur oslo imrali muzakereleri unutursam kanim kurusun Ne Mutlu Türküm Diyene !!!
  • ÜLKÜCÜ ÜLKÜCÜ 38 dk önce
    IYI partinin verdiği andımız önergesi AKP ve HDP red vererek Türklükle sorunlu MHP tutsak olduğundançekimser kaldi size oy yok
  • misafirmisafir40 dk önce
    yahuuu heee he!.. cumhur kazanacak... biz de inandik :)))
  • YÖRÜKOĞLU YÖRÜKOĞLU 40 dk önce
    Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsiz Andımızi kaldıran TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen birini kendi görüşü destekleyebilir biz YÖRÜKLER olarak IYI parti diyoruz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

En kötü siber güvenliğe sahip olan ülke belli oldu
  1. En kötü siber güvenliğe sahip olan..
  2. Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
  3. 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında..
  4. AİHM, hak ihlali iddialarını kabul..
  5. Fatih Terim'in babası Talat Terim son..
  6. Badminton: 28. İran Fajr..
  7. Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Gaiani'yi..
  8. "Meslek okullarındaki çocuklarımız..
  9. CHP Genel Başkanı Kemal..
  10. Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük..
  11. Havada panik! Uçakta bomba alarmı..
  12. Bakan Turhan, Slovenya Başbakan..
  13. Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  15. "Türkiye sigarayla mücadelede..
  16. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  17. Spot piyasada elektrik fiyatları
  18. Kartal'da bina çökmesi
  19. YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek
  20. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

Günün Karikatürü

07 Şubat 2019
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum
Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum