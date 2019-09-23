Son anket sonuçları açıklandı! Ankaralılardan Mansur Yavaş'a soğuk duş

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisi yayımlandı.

Araştırmaya göre; seçmenin yüzde 46,2'lık kesimi belediye başkanlarından memnun iken, yüzde 46,8'lık kesim ise belediye başkanlarından memnun görünmüyor. Yüzde 7'lik kesimin ise memnuniyet bakımından herhangi bir düşüncesi bulunmuyor.

Ankaralılar Mansur Yavaş'tan memnun değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnuniyetsizlik oranı yüzde 54, 9 düzeyinde.

Memnuniyet oranı ise yüzde 44. Yavaş'ın seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin özellikle İstanbul'a göre daha da yüksek bir şekilde artış gösterdiği belirtiliyor.