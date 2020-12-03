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Spor Son 5 yılın derbi karnesinde Galatasaray sonuncu oldu
Spor

Son 5 yılın derbi karnesinde Galatasaray sonuncu oldu

Son 5 yıl içinde oynanan derbilerde en çok puan toplayan takım Beşiktaş olurken, Galatasaray ise son sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:18:00 -
Son 5 yılın derbi karnesinde Galatasaray sonuncu oldu

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş'a da yıllar sonra sahasında yenilmesi, akıllara derbi istatistiklerini getirdi.

Son 5 yıl içinde Beşiktaş'ın, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan toplam 42 puan çıkardığı öğrenildi.

Son 5 yılda 2  kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın son sırada yer alması ise dikkat çekti.

Son 5 yıl hangi takım kaç puan aldı

1-Beşiktaş: 26 maç 42 puan
2-Fenerbahçe: 27 maç 33 puan
3-Trabzonspor: 26 maç 36 puan
4-Galatasaray: 25 maç 24 puan

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