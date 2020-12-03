Son 5 yılın derbi karnesinde Galatasaray sonuncu oldu
Son 5 yıl içinde oynanan derbilerde en çok puan toplayan takım Beşiktaş olurken, Galatasaray ise son sırada yer aldı.
Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş'a da yıllar sonra sahasında yenilmesi, akıllara derbi istatistiklerini getirdi.
Son 5 yıl içinde Beşiktaş'ın, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan toplam 42 puan çıkardığı öğrenildi.
Son 5 yılda 2 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın son sırada yer alması ise dikkat çekti.
Son 5 yıl hangi takım kaç puan aldı
1-Beşiktaş: 26 maç 42 puan
2-Fenerbahçe: 27 maç 33 puan
3-Trabzonspor: 26 maç 36 puan
4-Galatasaray: 25 maç 24 puan