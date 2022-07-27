  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son 300 yılın en büyük keşfi! Böylesi daha önce görülmedi
Gündem

Son 300 yılın en büyük keşfi! Böylesi daha önce görülmedi

Afrika ülkesi Angola'da son 300 yılın en büyük pembe elması bulundu. 170 karat olan elmas dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 13:04:00 -
Son 300 yılın en büyük keşfi! Böylesi daha önce görülmedi

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu. Elmasın son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri olduğu bilgisi paylaşıldı. Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo, 'Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor' dedi. Petrolden sonra Angola'nın en önemli ihracat ürünleri arasında elmas ve değerli madenler bulunuyor.

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, Angola'da 170 karat büyüklüğünde eşine az rastlanır bir pembe elmas keşfettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.

"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü.

Son 300 yılın en büyük elması

Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Angola Devleti Elmas Pazarlama Şirketi üzerinden uluslararası ihaleyle satışa çıkarılacak elmasın maddi değeri henüz saptanmadı.

Angola Madeni Kaynaklar Bakanı Diamantino Azevedo, bu rekor elmasın Angola'nın değerli madenler alanında dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Petrolden sonra Angola'nın en önemli ihracat ürünleri arasında elmas ve değerli madenler bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23