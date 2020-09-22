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Aktüel Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.
Aktüel

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:12:18 -
Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.
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