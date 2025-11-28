Anadolu'da Kuraklık Alarmı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hazırlanan "Fenolojik Değerlendirme" raporu, Türkiye genelinde Ekim 2025 yağışlarında önemli değişimler olduğunu ortaya koydu.
Ülke genelinde Ekim ayı yağış ortalaması, uzun yıllar ortalaması olan $49.4\text{ mm}$ seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın Ekim ayına göre ise yağışlarda yüzde 100'den fazla bir artış kaydedildi.
- Yağış Artışı Görülen İller: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yağışlar yer yer yüzde 100'den fazla arttı.
- Rekor Yağış Alan İller: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova'da yağışlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle Bursa ve Balıkesir son 10 yılın en yüksek yağışını aldı.
Güneydoğu ve İç Anadolu'da Azalma
Yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde normallerinin üzerinde seyrederken; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin altında kaldı.
- Yağış Azalması Görülen İller: Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yağışlarda yüzde 60'tan fazla azalma gözlendi.
- En Fazla Azalma: Bölgesel bazda normaline göre en fazla azalma yüzde 45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.
Ekilişlerde Yağış Etkisi
Ekim ayındaki bu değişken yağış rejimi, tarımsal faaliyetleri de doğrudan etkiledi:
- Konya'da Gecikme: Yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle Konya'da ekilişler yaklaşık bir ay gecikti. Kuru tarım alanlarında toprak tavı için yağış bekleniyor.
- Eskişehir'de Erken Başlangıç: Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar sayesinde Eskişehir'de beklentinin üzerinde ekiliş gerçekleşti ve erken ekilen alanlarda çimlenme başladı.
- Marmara'da Hazırlık Tamam: Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Yalova'da arpa ekilişleri başlarken, buğday ekilişlerinin ilerlemesi için yeni yağışlar bekleniyor.
2025/26 üretim sezonunda Türkiye genelinde buğday ekilişlerinin geçen yıla yakın düzeyde olacağı öngörülüyor.