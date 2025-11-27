  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’de yolsuzluk isyanı büyüyor

“Bu millet padişahı boğdu” tehdit değil, “beyaz toros” tehdit mi?

Trilyonluk bütçe kullanıp çay çorbayla övünüyorlar! 3 trilyonluk çorba

Atina ve Tel Aviv ‘Kötü haber’ diyerek duyurdu. Dünya Çelik Kubbe'ye kitlendi

İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
Dünya Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi
Dünya

Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Hafta sonu ABD’de yapılan yarışmada "Dünyanın En Güçlü Kadını" ünvanını kazanan Jammie Booker'ın aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Unvanı geri alınan Booker yarışmadan diskalifiye edildi.

Hafta sonu ABD Teksas'ta düzenlenen yarışmada rakiplerini geride bırakan Jammie Booker, Dünyanın En Güçlü Kadını unvanının sahibi oldu. 

Jammie Booker'ın, yarışmayı kazanmasından sadece birkaç gün sonra diskalifiye edildi açıklandı. New York Post'un haberine göre, Booker'ın, erkek olarak doğduğu ve bunu organizatör yetkililerine bildirmediği ortaya çıktı. 

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Booker'ın, sporcuların doğumdaki cinsiyetlerine uygun kategoride yarışmaları gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen yarışma kurallarını ihlal ettiği belirtildi. 

Booker, erkek olarak doğduğunun öğrenilmesinin ardından organizatörler tarafından diskalifiye edildi ve ünvanı elinden alındı. Organizatörler, diskalifiyenin ardından sıralamanın buna göre değiştirileceğini açıkladı.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, yarışma öncesinde veya sırasında bu durum bilinseydi, sporcunun kadınlar kategorisinde yarışmasına baştan izin verilmeyeceği söylendi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23