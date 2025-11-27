Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Hafta sonu ABD Teksas'ta düzenlenen yarışmada rakiplerini geride bırakan Jammie Booker, Dünyanın En Güçlü Kadını unvanının sahibi oldu.

Jammie Booker'ın, yarışmayı kazanmasından sadece birkaç gün sonra diskalifiye edildi açıklandı. New York Post'un haberine göre, Booker'ın, erkek olarak doğduğu ve bunu organizatör yetkililerine bildirmediği ortaya çıktı.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Booker'ın, sporcuların doğumdaki cinsiyetlerine uygun kategoride yarışmaları gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen yarışma kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Booker, erkek olarak doğduğunun öğrenilmesinin ardından organizatörler tarafından diskalifiye edildi ve ünvanı elinden alındı. Organizatörler, diskalifiyenin ardından sıralamanın buna göre değiştirileceğini açıkladı.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, yarışma öncesinde veya sırasında bu durum bilinseydi, sporcunun kadınlar kategorisinde yarışmasına baştan izin verilmeyeceği söylendi.