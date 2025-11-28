Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!

Siyonist destekçisi Coca-Cola’nın Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sunduğu sponsorluk teklifini üç takımda kabul etti!

Futbol severler, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin soykırıma kurşun sağlayan Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmesinin Gazze'deki soykırıma ortak olmakla bir olduğunu ifade etti.

COCA COLA ZARAR EDİYOR!

Gazze soykırımı süresinde siyonist rejime verdiği destek nedeniyle dünya genelinde boykot edilen Coca-Cola, dünyada ve Türkiye’de zarar etmeye devam ediyor. Şirketin Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e gerilemişti. Coca-Cola yöneticilerinin pazar payını büyütmek için Türkiye'deki futbol kulüplerini bir araç olarak kullandığı ifade ediliyor.