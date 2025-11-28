İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Hristiyanlık tarihi açısından kritik öneme sahip olan 1. İznik Konsili'nin 1700. yılı kutlamaları kapsamında Papa Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'i ziyaret edecek.
Tarihi önem taşıyan bu ziyaret öncesinde İznik'te güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaretin sorunsuz geçmesi amacıyla emniyet ekipleri alarma geçti.
2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik
- Ön Kontroller: Şehrin giriş ve çıkışlarında 200 polis ekibi, şüpheli araç arama ve kimlik kontrolü gibi denetimlere başladı.
- Ziyaret Günü Personel Sayısı: Papa'nın İznik'te bulunacağı gün, kent genelinde toplam 2 bin 300 polis personelinin görevlendirileceği bildirildi.
Papa 14. Leo'nun, Hristiyanlık inancının temel taşlarından olan İznik Konsili'nin gerçekleştiği bu kadim kente yapacağı ziyaret, tüm dikkatleri bölgeye çevirmiş durumda.