  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik
Gündem

İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Hristiyanlık tarihi açısından kritik öneme sahip olan 1. İznik Konsili'nin 1700. yılı kutlamaları kapsamında Papa Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'i ziyaret edecek.

Tarihi önem taşıyan bu ziyaret öncesinde İznik'te güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaretin sorunsuz geçmesi amacıyla emniyet ekipleri alarma geçti.

2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

  • Ön Kontroller: Şehrin giriş ve çıkışlarında 200 polis ekibi, şüpheli araç arama ve kimlik kontrolü gibi denetimlere başladı.
  • Ziyaret Günü Personel Sayısı: Papa'nın İznik'te bulunacağı gün, kent genelinde toplam 2 bin 300 polis personelinin görevlendirileceği bildirildi.

Papa 14. Leo'nun, Hristiyanlık inancının temel taşlarından olan İznik Konsili'nin gerçekleştiği bu kadim kente yapacağı ziyaret, tüm dikkatleri bölgeye çevirmiş durumda.

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret
Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

Gündem

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Gündem

Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23