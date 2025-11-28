Haber Merkezi Giriş Tarihi: Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor
Ankara Üniversitesi tarafından Nallıhan'da yürütülen çığır açan çalışmalarda, trüf köpekleri ve son teknoloji kullanılarak tespit edilen 120'den fazla mantar türü, yapay zeka destekli sistemle kayıt altına alınıyor. Prof. Dr. Ilgaz Akata, projenin Türkiye'de mantarların yapay zekayla taksonomik olarak sınıflandırıldığı ilk çalışma olduğunu belirterek, elde ettikleri ürünleri ekonomik değeri yüksek türleri biyoçeşitlilik envanterine işlediklerini açıkladı.