  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

SüphanAllah! Süphan Dağı manzarasında göz kamaştıran kuğu dansı

Henüz geç olmadan vazgeç! Sanal kumar bataklığına karşı uzman uyarısı

Türkiye’de satılan en pahalı 10 telefon açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var

Türkiye'de de çok satıyor: Bu arabayı alan bin pişman

Herkes merak ediyordu! Bir kötü haber de İngiltere'den geldi! Yok artık daha neler...

Ahmed El Şara halkı meydanlara çağırdı! Milyonlar sokaklara dökülecek

ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

Türkiye, savunma sanayiinde yeni çağı açtı! Türk şirketleri tek çatı altında toplanacak

Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

ABD’den, beklenmedik “hayalet katil” hamlesi! Trump işareti çaktı, yığınla alacaklar
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

Ankara Üniversitesi tarafından Nallıhan'da yürütülen çığır açan çalışmalarda, trüf köpekleri ve son teknoloji kullanılarak tespit edilen 120'den fazla mantar türü, yapay zeka destekli sistemle kayıt altına alınıyor. Prof. Dr. Ilgaz Akata, projenin Türkiye'de mantarların yapay zekayla taksonomik olarak sınıflandırıldığı ilk çalışma olduğunu belirterek, elde ettikleri ürünleri ekonomik değeri yüksek türleri biyoçeşitlilik envanterine işlediklerini açıkladı.

#1
Foto - Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

Ankara Üniversitesi'nin öncülüğünde, Nallıhan'da Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği ve ekonomik potansiyeli açısından kritik bir bilimsel projeye imza atıldı. Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Akata, yürüttükleri çalışmada tespit edilen 120 farklı mantar türünün, yapay zeka destekli sistemle sınıflandırılarak kayıt altına alındığını duyurdu. Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli taksonomi yöntemlerinin kullanıldığı ve yüzlerce mantar örneğinin elde edildiği projede, arazi çalışmaları sonucunda 500'e yakın mantar türünün tespit edilmesi hedefleniyor. Çalışma detaylarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Akata, ekonomik değeri olan mantarlar ile halk sağlığını tehdit eden zehirli mantarları belirlemeyi amaçladıklarını, profesyonel arama köpeği "Ares"in de yardımıyla toprak altında yetişen trüf mantarlarını bulduklarını belirtti.

#2
Foto - Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

Akata, yenebilir özellikte ve ekonomik değeri yüksek olan ancak varlığından bölge halkının haberdar olmadığı türlere ulaştıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı: "Henüz bir aylık arazi çalışması yaptık ve hem yer altında hem de yer üstünde yetişen mantarlardan şu ana kadar yaklaşık 250 farklı örnek topladık. Bunlardan 70'i trüf örneği, 5 farklı türe ait 70 örnek. Yaklaşık olarak 15-20 civarında da ekonomik öneme sahip mantar tespit etmiş bulunmaktayız. Tabii bunların yanı sıra zehirli türlere de çok rastladık."

#3
Foto - Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

“TÜRKİYE’DE MANTARLARIN YAPAY ZEKAYLA SINIFLANDIRILDIĞI İLK PROJE” Prof. Dr. Akata, Nallıhan'ın iklimsel olarak İç Anadolu ile Karadeniz arasında bir geçiş bölgesi olduğu, bu sayede Türkiye'de daha önce bulunmayan çeşitli türlerdeki mantarlara bu bölgede rastladıkları açıklamasında bulundu. Elde ettikleri bulgulara dayanarak haritalama çalışması da yaptıklarını belirten Akata, çıkarılan mantarların görüntülerini çektiklerini, koordinatlarını alarak ve mantarın yetiştiği bölgeyi habitat olarak kayıt altına aldıklarını, topladıkları örnekler üzerinde de laboratuvar ortamında teşhis çalışmaları yaptıklarını anlattı. Akata, "Türkiye'de mantarları yapay zeka ile taksonomik olarak ayırabileceğimiz ilk proje bu. İşin heyecanlı kısmı da aslında burada başlıyor, topladığımız mantarları hem dış görünüş olarak hem de mikroskobik yapılarıyla makine öğrenimi, derin öğrenim ve açıklanabilir yapay zeka ile taksonomik olarak ayırabiliyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

Bugüne kadar Türkiye'de keşfedilen yaklaşık 2 bin 700 makroskobik mantar türü bulunduğunu söyleyen Akata, bu mantarların ortaya konulmasında daha basit yöntemler kullanıldığını, yürüttükleri çalışmalarda ise hem morfolojik hem de moleküler yöntemleri kullanarak daha modern bir sınıflandırma yapma imkanı bulduklarını vurguladı. Akata, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde mantar türü tespit ettik ve 250 örnek topladık, fakat ben buradaki potansiyelin 500'ün üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çok zengin ve nadide bir alan." dedi.

#5
Foto - Nallıhan’ın saklı mantar hazinesi kayıt altına alınıyor! Zehirli mi yenilebilir mi? Yapay zekâ destekli sistem mantarları tek tek ayırıyor

“EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Aydın da projeyi Ankara Üniversitesi'nin Mühendislik, Fen ve Veteriner Fakülteleri ile Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğinde yürüttükleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: "Bölgede böyle bir çalışmanın yapılmasının Nallıhan'a ekonomik olarak da katkı getireceğini düşünüyoruz çünkü çok değerli mantarlar bulduk bu bölgede. Yaklaşık bir aydır çalışmalarımız sürüyor, biz bunun ekonomiye kazandırılması için çalışacağız ama şu anda keşif çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitliliği belirleyip haritalandırmayı yapmaya çalışıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı
Gündem

Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı

Başkent Ankara’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e yükseldi. Korkutan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ..
Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti
Dünya

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmaların..
Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!
Gündem

Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen baskın sırasında öl..
20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı
Gündem

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk askerinin Ukrayna’ya gidip gitmeyeceği sorusu cev..
Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi
Siyaset

Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi

Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin birleşme konusuna ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Pa..
Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!
Dünya

Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23