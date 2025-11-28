İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve kabul edilen iddianamede, olayın kilit isimlerinden biri olan şoför Orhan Cevhahiroğlu'nun verdiği ifade, rüşvetin güzergahını ifşa etti.

Haftada İki Kez Gerçekleşen "Para Transferi"

Cevhahiroğlu’nun ifadesine göre, örgüt üyeleri Beylikdüzü'ndeki bir kafede haftada iki gün gizli toplantılar düzenliyordu. Bu toplantıların ardından, iddia edilen yasa dışı gelirin akışı başlıyordu. Şoför, örgüt üyelerinin bu kafeden ellerinde içi nakit parayla dolu çantalarla çıktığını ve bu paraların son durağının tarihi Kapalıçarşı olduğunu itiraf etti.

Bu çarpıcı tanıklık, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden yapıldığı öne sürülen yolsuzluğun organizasyon şemasındaki en kritik lojistik detayı gözler önüne serdi.

Kültür A.Ş. eski genel müdürü Serdal Taşkın'ın 2 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Orhan Cevahiroğlu, örgüt yöneticilerinin haftada iki gün toplantı yaptıklarını ve bu toplantıların ardından çantalar içerisindeki paraların ya banka hesaplarına ya da Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına götürdüklerini itiraf etti.

Savcılık, iddiaları delillendirdi. Söz konusu para taşıma eylemlerine ilişkin, şüpheli örgüt üyelerinin hesap hareketleri ve baz kayıtları karşılaştırıldı. Her ikisinin de bire bir uyumlu olduğu ifade edildi.

Cevahiroğlu ifadesinde, Serdal Taşkın, Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal, danışmanı Necati Özkan, reklamcı Murat Kapki ve Fatih Keleş'in haftada en az 2 gün bir araya gelip Beylikdüzü'ndeki bir restoranda toplandıklarını anlattı. Toplantı sonrası Ongun ve Taşkın'ın ellerinde içi para dolu çantalarla çıktığını söyleyen Cevahiroğlu, bu çantaların bazen Taşkın'ın bir bankanın Nişantaşı'ndaki şubesine, bazen de Kapalıçarşı'daki dövizcilere aktarıldığını ifade etti.

Cevahiroğlu, "İmamoğlu'nun da katıldığı toplantılar ayrıca Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında da olurdu. Ellerinde çantalarla çıktıklarına, usulsüz ihale ve yasadışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim. Birçok usulsüz toplantılara, konuşmalara, komisyon aldıklarına şahit oldum. İmamoğlu'nun paralarını da Serdal Taşkın'a taşıttığından bu çantaların arabada olduğunu gördüm" dedi.

ÖRGÜTÜN EMANETÇİSİ TAÇ DÖVİZ

İddianamede Laleli'de bulunan Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu tespiti dikkat çekti.

Taç Döviz'in örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP Kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığının anlaşıldığı belirtildi. Döviz bürosunda ele geçirilen sahiplenilmeyen paraların ise örgüte ait olduğu değerlendirildi.

